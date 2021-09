Wales uten Bale i viktige VM-kvalifiseringskamper

sport

Det kunngjorde walisernes landslagstrener Rob Page på en pressekonferanse mandag. Bale er meget sentral i laget og har scoret tre av Wales' fem mål så langt i VM-kvalifiseringen.

– Hamstringskader er gradert fra én til fire, og dette er en firer. Det er en betydelig strekk, sier Page.

Bale har spilt 99 landskamper og må vente en stund til på å runde 100.

– Denne samlingen kommer for tidlig for ham. Opprinnelig kunne det også ha vart til over november-samlingen, men heldigvis går rehabiliteringen raskere enn ventet. Vi er ganske sikre på at han er OK i november, sier Page om stjernevingen.

Wales kjemper om 2.-plassen i sin gruppe bak suverene Belgia. Pages lag er likt med Tsjekkia på sju poeng, men har én kamp mindre spilt.

(©NTB)