Bortesvake Strømsgodset nærmest seier mot nestjumbo Stabæk: – Var sikker på scoring

I det 87. minutt jaktet Halldor Stenevik en lang poleball fra Herman Stengel i bakrommet og lobbet over en Marcus Sandberg som noe uoverveid hadde forlatt målet sitt. Stabæk-kaptein Simen Wangberg forfulgte ballen og beinet den unna på volley rett før den ville havnet i det tomme buret.

– Jeg var sikker på at det ville bli scoring og at jeg kom til å bli matchvinner, sa Stenevik til Discovery.

– Det som sto i hodet mitt var å verne målet. Jeg har gjort noen klareringer i løpet av karrieren som hjalp meg i den situasjonen, sa Wangberg.

Situasjonen ble et høydepunkt i en ellers sjansefattig kamp der Stabæk jaget revansj for 1-5-smellen i cupen for en uke siden. Lagets største sjanse kom på overtid da Pål Alexander Kirkevold strømpet ballen over fra god posisjon i målgården.

– Jeg er litt for gammel og stiv til at jeg klarte å komme over den, men slike skal sitte, sa Kirkevold til Discovery.

Effekt

Strømsgodset kom til Nadderud med Eliteseriens svakeste bortestatistikk (2-2-6), men har nå tatt flere bortepoeng enn Brann.

Brann beholder kvalifiseringsplassen, nå med like mange poeng som Stabæk og ett minusmål færre.

– Jeg synes vi begynner å bli mer solide og kompakte bakover. Det var viktig å stramme opp der, så får spillet framover komme etter hvert. Vi er mange nye, og det gjelder å få på plass angrepsspill og produsere mer, sa Wangberg.

Omleggingen til 5-4-1-formasjon ser ut til å ha hatt ønsket effekt.

– De ga oss god kamp i dag. Det var marginer som kunne gått begge veier, men 0-0 var greit, sa Stenevik.

Bokset ballen i mål

Det mest severdige øyeblikket på Nadderud sto gjestenes Ipalibo Jack for da han i det 34. minutt kastet seg etter et innlegg og bokset ballen først med venstre hånd og så med den høyre slik at den havnet i mål. Hans venstre-høyre-kombinasjon var eneste nettsus i kampen, men ga ham bare gult kort.

Stabæk innledet kampen friskt. Etter tre minutter la Jeppe Moe inn i feltet, og en dårlig klarering havnet rett hos Fredrik Haugen, som fyrte løs. Keeper Viljar Myhre reagerte raskt og reddet.

Fire minutter raidet Moe på venstresiden igjen. Fitim Azemi kastet seg fram på innlegget og stupheadet en halv meter over krysset.

Resten av kampen var det atskillig lenger mellom mulighetene, inntil det glimtet til helt på slutten.

Serieleder Bodø/Glimt blir Stabæks neste motstander på Nadderud, mens Strømsgodset skal til Oslo for å møte Vålerenga.

