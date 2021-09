IOC: Beijing-OL vil tillate tilskuere – men ingen fra utlandet

sport

Bare kinesiske borgere som tilfredsstiller ennå ikke fastsatte koronakriterier vil få være til stede på tilskuerplass. Detaljer om hvordan dette skal løses skal bestemmes senere, men det er meningen at man ikke skal få en gjentakelse av de tomme tribunene fra Tokyo-lekene.

IOC-styret ble onsdag informert om den lokale arrangørens planer for å håndtere faren for koronasmitte, og OL-komiteer melder at den støtter planene. Spesielt bifalles planen om å slippe til publikum, selv om døra stenges for tilreisende fra andre land.

Reglene for publikum skal også gjelde under Paralympics.

Karantene for uvaksinerte

Det er ikke påbud om at OL-deltakere skal være vaksinert mot koronaviruset, men uvaksinerte utøvere må i karantene 21 dager ved ankomst til Kina.

Både vaksinerte og uvaksinerte utøvere skal deretter leve i en «boble» fra 23. januar og fram til de forlater Kina. Det omfatter transport, hoteller og treningsanlegg. Alle utøvere må også gjennomgå daglige koronatester.

Mens uvaksinerte må i tre ukers karantene, får vaksinerte utøvere umiddelbart gå inn i "boblen".

Boble for mediene

Utenlandske akkrediterte, som journalister og idrettsledere, må også oppholde seg i en «boble». De får ikke bevege seg utenfor slik de kunne gjøre i Tokyo. De som ikke bor i OL-landsbyen må innkvarteres i spesielle hoteller med strenge koronaregler.

Vinterlekene finner sted i tiden 4. til 20. februar.

