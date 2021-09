Nøkkelspiller forlenger med Sandviken

sport

Serielederne fra Bergen bekreftet forlengelsen onsdag. Bergsvand har spilt alle Sandvikens kamper i Toppserien i år.

– Det er veldig viktig for oss at Guro har forlenget avtalen. For det første er hun en veldig god fotballspiller, og for det andre fortsetter hun å utvikle seg som spiller selv i voksen alder. Hun er ambisiøs på egne og lagets vegne, og hun har en fysikk som tåler intensiteten i treningsarbeidet vårt, sier hovedtrener Alexander Straus.

Bergsvand har spilt 42 kamper og står med fem mål for Sandviken siden overgangen fra Stabæk foran 2020-sesongen.

Nylig debuterte hun for Norge i 10-0-seieren over Armenia i VM-kvalifiseringen. Der scoret midtstopperen det første målet.

(©NTB)