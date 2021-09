Spania letter på tribuneregler, men tilskuerne må holde 1,5 meters avstand

sport

Det spanske helsedepartementet meddeler at restriksjonene på grunn av koronasituasjonen oppheves fra og med fredag 1. oktober.

Dermed kommer Spania etter en rekke andre europeiske land og letter på tiltakene.

Men helsemyndighetene understreker at det tillates «opptil» 100 prosent kapasitet på arenaene. Grunnen er at det fortsatt vil være et strengt krav om å holde minst 1,5 meter avstand. Vann er det eneste tilskuerne kan nyte, mat og røyking vil være forbudt, skriver Reuters.

Fram til nå har det vært lov å bruke 60 prosent av stadionkapasiteten utendørs.

(©NTB)