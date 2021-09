Fosser utklasset konkurrentene med knust kompass

sport

Han kom til finaleløpene i Italia med ledelse og vant torsdagens langdistanse suverent etter å ha ledet hele veien. Toer Matthias Kyburz fra Sveits ble slått med 5,32 minutter, mens Daniel Hubmann på tredjeplass var 6.05 minutter bak.

– Jeg gjorde et veldig bra løp, et av mine aller beste. Jeg hadde et halvminutt i tidstap på 4. post, ellers var det helt rent. I tillegg til en god teknisk gjennomføring klarte jeg å snu det som har vært en negativ trend fysisk etter VM, sa Fosser.

Han lot seg ikke forstyrre av at kompasset knuste noen poster før mål.

Tidenes løp?

Fosser vant langdistansen også i VM, da med tre minutters luke til Kyburz. Etter torsdagens løp ble det diskutert om nordmannen nettopp hadde levert tidenes langdistanseløp.

– Det er vanskelig for meg å vurdere, og det er uansett krevende å sammenligne ulike prestasjoner, sa Fosser selv.

Nå gjenstår bare lørdagens mellomdistanse før verdenscupvinneren er kåret. Fosser økte sin ledelse og er 77 poeng foran Kyburz, som nå er nærmeste rival etter at Joey Hadorn mislyktes helt torsdag.

– Formen er veldig god, så jeg satser på ny seier lørdag. Det viktigste er likevel å få til et godkjent løp. Det er av mindre betydning hvilken plassering jeg får så lenge jeg får med meg nok poeng til å vinne sammenlagt, sa Fosser.

God laginnsats

Den norske laginnsatsen var god. Audun Heimdal løp inn til fjerdeplass, mens Eskil Kinneberg ble nummer seks.

I kvinneklassen ble Andrine Benjaminsen beste norske på fjerdeplass. Der var Tove Alexandersson fra Sverige suveren og overtok ledelsen sammenlagt.

– Jeg er fornøyd med løpet. Det tekniske løste jeg bra, og i tillegg følte jeg meg ganske bra fysisk, selv om jeg var forkjølet forrige uke, sa Benjaminsen, som er på fjerdeplass i verdenscupen før finalen. Hun tok innpå Hanna Lundberg på den siste pallplassen, som er innen rekkevidde.

(©NTB)