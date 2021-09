Kane-hattrick på 20 minutter da Tottenham vant stort

sport

Kane ble byttet inn på stillingen 2-1 i det 59. minuttet og skulle bidra til å sikre trepoengeren for Spurs. Det klarte han til gagns.

67 minutter var spilt da han vippet inn 1-0 etter en stikker fra Lucas Moura. Åtte minutter senere bredsidet han inn et «ferdigscoret» innlegg fra Son Heung-min. Og ytterligere elleve minutter etter var stjernespissen igjen på rett sted og dyttet inn 5-1 fra Giovani Lo Celsos fine gjennombruddspasning.

Lo Celso hadde selv gjort 2-0 tidlig allerede etter sju minutter. Dele Alli scoret det første målet, mens Ziga Kous reduserte for gjestene med et flott langskudd sju minutter etter pause.

Ubeseiret

Seieren gjør at Tottenham er oppe på fire poeng etter to conferenceligakamper i gruppe G. Det samme er Birger Melings lag Rennes, som slo Vitesse og Sondre Tronstad 2-1 torsdag.

Tronstad spilte hele kampen for Vitesse, som ledet 1-0 til pause, men tapte etter scoringer av Sehrou Guirassy og Kamaldeen Sulemana. Meling satt hele kampen på benken for gjestene.

Vitesse har tre poeng, mens poengløse Mura ligger sist i puljen.

«Norske» seirer

Det ble også seiersjubel for flere andre nordmenn i conferenceligaen torsdag. Blant annet bidro Andreas Hanche-Olsen til at Gent holdt nullen hjemme mot Anorthosis Famagusta og vant 2-0.

Fredrik Midtsjø og Aslak Fonn Witry (innbytter) spilte for AZ da de slo Jablonec 1-0, mens Marcus Holmgren Pedersen og Fredrik Aursnes (innbytter) var med i Feyenoords 2-1-seier over Slavia Praha.

Julian Ryerson fikk et innhopp i Union Berlins 3-0-seier over Maccabi Haifa. Det samme gjorde Ruben Gabrielsen i FC Københavns 3-1-triumf over Lincoln Red Imps.

For Lasse Berg Johnsen og Randers ble det 1-1 borte mot CFR Cluj fra Romania.

