Maanum hjalp Arsenal til semifinale i FA-cupen

Tottenham tok en tidlig ledelse, men Arsenal vendte kampen med fire mål før pause og punkterte den et drøyt kvarter før slutt.

Mana Iwabuchi utlignet med en suser i krysset, mens Lotte Wubben-Moy scoret ledermålet via en motspiller. Caitlin Foord (2) og Parris scoret også.

Tobin Heath, som har to OL-gull og to VM-gull med USA, spilte sin første kamp fra start etter å ha signert for Arsenal forrige uke.

Chelsea er også semifinaleklar etter 4-0 borte mot Birmingham, og det kan bli norsk duell i finalen i desember. Guro Reiten var ubenyttet reserve for Chelsea onsdag, mens Maren Mjelde ennå ikke er spilleklar etter sin skade.

Arsenal spiller hjemme mot Brighton i semifinalen i slutten av oktober, mens Chelsea spiller borte mot Manchester City. Det er forrige sesongs pandemiutsatte FA-cupturnering som skal avgjøres før jul.

