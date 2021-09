Odd-stopper leies ut til Ull/Kisa

sport

Florøværingen kommer på lån fra Odd, der han har debutert i Eliteserien med ett innhopp i år. Hallstensen har figurert en del som midtspiss for Odds 2.-lag, men er primært hentet inn til Ull/Kisa som midtstopper.

Han kan hentes inn nå som følge av den nasjonale utlånsordningen, der man kan låne spillere mellom eliteserie- og 1.-divisjonsklubber fram til 20. oktober.

– Med en prekær skadesituasjon har man jobbet med en spiller til inn i stallen over tid, og torsdag ble avtalen mellom Odd og Ull/Kisa for et lån av Thomas Hallstensen formalisert, skriver Ull/Kisa.

Hallstensen er spilleklar til hjemmekampen mot Grorud kommende helg.

(©NTB)