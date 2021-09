Publikum tilbake i svensk ishockey etter 569 dager

sport

Mikkel Øby-Olsen fikk også ta imot publikums hyllest etter å ha scoret for Oskarshamn i 6-3-seieren over topplaget Brynäs. Sammen med Emil Lilleberg feiret han en etterlengtet seier. Tomas Zohorna var dagens mann med hattrick.

Mats Rosseli Olsen kunne også glede seg over seier da Frölunda vant 4-2 over et Örebro-lag med Jonas Arntzen, mens Erlend Lesund og Philip Granath i Rögle måtte tåle 1-4-tap for Linköping og Henrik Haukeland i Färjestad-målet 0-4 mot Skellefteå.

Tribunene i SHL har vært mer eller mindre stengt for publikum siden koronapandemien startet, men torsdag var restriksjonene borte, og det var fullt hus i Malmö og Stockholm.

Forrige SHL-sesong ble mange kamper avviklet helt uten tilskuere, mens det var tak på åtte (!) tilskuere i mange kamper. Ingen kamper hadde flere enn 50 tilskuere.

Växjö lot seg inspirere til 3-1-seier borte mot Malmö og inntok tabelltopp. Laget er ett poeng foran Frölunda og to foran det forrige lederlaget Brynäs.

(©NTB)