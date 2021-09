Sandhåndball: Nordiske idrettsministere krever endring i draktregler

sport

Brevet, som er underskrevet ministere fra Norge, Sverige, Danmark og Island, er sendt til Det internasjonale håndballforbundet (IHF). Der maner de til justeringer i den mye omstridte bekledningsregelen.

Norges kvinnelandslag ble bøtelagt av Det europeiske håndballforbundet (EHF) da de i sommerens EM valgte å spille i tights i stedet for truser. Pengene donerte de til arbeid for likestilling i idretten. De har uttalt at de støtter en regelendring, men at det må komme fra IHF.

Kulturminister Abid Raja (V) reagerte kraftig da det norske laget ble bøtelagt i sommer.

– Regelverket er ikke bare gammeldags, jeg mener også at det både er helt bak mål og diskriminerende. Vi må ha en idrett hvor alle føler seg velkomne og kan være komfortable når de utøver idretten sin. Mitt håp er at dette brevet, som vi har skrevet i fellesskap, vil føre til en varig endring for de kvinnelige sandhåndballspillerne, sier Raja i en pressemelding.

(©NTB)