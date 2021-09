Skadesmell for Stabæk – uten kapteinen i nedrykksdramaet

sport

Det bekrefter fotballprofilen selv i en uttalelse på sin Twitter-konto torsdag.

«Jeg har under trening pådratt meg en prolaps i nakken som gjør at jeg den siste måneden har blitt satt helt ut av spill med betydelige smerter. MR-bilder viser at prolapsen har satt ryggmargen i klem, og det vil bli tatt en avgjørelse senest 18. oktober om jeg må operere eller ikke», skriver Amankwah.

Forsvarsspilleren opplyser videre at han får hjelp av landets beste nevrokirurger, og at han kommer til å bli helt frisk igjen.

«Som kaptein er det som smerter mest å ikke kunne stå sammen med guttene i den situasjonen vi er i, og å ikke kunne trekke min del av lasset på banen», skriver Amankwah.

Han peker samtidig på at lagkameratene har holdt nullen i de to siste kampene, og at det gir håp om at kontrakten i Eliteserien kan berges.

Simen Wangberg har overtatt rollen som kaptein i Amankwahs skadefravær.

Stabæk har kun Mjøndalen bak seg på eliteserietabellen etter 20 serieomganger. Bærumsklubben er i nedrykksfare. Opp til Tromsø på trygg grunn skiller det samtidig ikke mer enn to poeng.

Brann ligger på kvalifiseringsplassen med samme antall poeng som Stabæk.

(©NTB)