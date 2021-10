NFF sliter med å spikre 2022-kalenderen: – En rekke utfordringer

sport

Fredag snakket fotballpresident Terje Svendsen om 2022-kalenderen på et pressemøte. Der medga han at det er vanskelig å få brikkene på plass.

– Det ble ikke vedtatt en hovedterminliste for menn på styremøtet i går. Det eneste som er sikkert, er at sesongen har åpning 12. og 13. mars, sa Svendsen og viste til at datoene er satt av til 4. runde av cupen som startet i sommer.

– NM-finalen blir 1. mai. Vi har en rekke utfordringer med å sette opp hovedterminlisten for menn. Hvordan skal vi synkronisere inn cupen? Hvordan blir det med to cuparrangementer samme år? Vil en cupfinale midt i VM-perioden i desember være attraktivt? Det er en rekke spørsmål som må avklares, og det er en krevende prosess, la fotballpresidenten til.

Han nevnte også landslagspausen i mars og en eventuelt norsk VM-deltakelse på tampen av 2022 som andre utfordringer.

I kvinnefotballen har det vært enklere å sy sammen en terminliste. Der blir det oppstart 19. mars, og sesongen avsluttes med cupfinale 6. november.

– På grunn av koronasituasjonen ble den nye ordningen for Toppserien suspendert i år, men i 2022 blir den avviklet med sluttspill i både topp og bunn. Det mener jeg gir et langt mer interessant produkt, sa Svendsen.

(©NTB)