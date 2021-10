Ruud slo tennislegenden Murray: – En inspirasjon

sport

Ruud vant med settsifrene 7-5, 6-4 i andre runde av ATP 250-turneringen torsdag lokal tid.

Etter et jevnt førstesett så det ut til at Ruud kunne få en enklere vei til settseier da han brøt Murray ved første anledning. De brøt hverandre i de fire siste gamene, og med 6-4 kunne Ruud smile for avansement.

Nå venter Lorenzo Sonego i kvartfinalen. Italieneren er rangert som nummer 23 i verden. Han slo 21 år gamle Sebastian Korda fra USA i strake sett.

En legende og inspirator

Etter kampen torsdag skrøt Ruud av Murray.

– På motsatt side sto en legende fra de siste ti årene. Han har kjempet seg tilbake fra en veldig alvorlig skade. De siste 10-15 årene har det vært en inspirasjon å se ham på TV – hvordan han kjemper og aldri gir opp, sa Ruud da han ble intervjuet foran publikum i byen sør i California.

– Han spilte på et høyt nivå i dag, la nordmannen til.

Casper Ruud måtte finne seg i å være favoritt før kampen mot Murray, som for fem år siden var verdens beste tennisspiller. Den 34-årige skotten kom inn i turneringen i California på wildcard.

Nummer 10 i verden

Det var første gang Ruud møtte Murray, som i dag er rangert som nummer 109 i verden. Ruud innehar 10.-plassen på ATP-rankingen.

Tidligere denne sesongen har Ruud tatt tre ATP-titler på tre uker. Det hadde ingen klart før ham siden nettopp Murray i 2011. Til sammen har det blitt fire turneringsseirer denne sesongen for 22-åringen, som er andreseedet i turneringen i San Diego.

Andrej Rublev er førsteseedet og møter argentineren Diego Schwartzman i kvartfinalen.

(©NTB)