Carlsen sikret seg seieren i Champions Chess Tour - sikret seg nær millionen i premie

Seieren i turneringen sammenlagt er allerede sikret fordi Wesley So tapte to og spilte remis på sine tre parti i sitt oppgjør mot Levon Aronian. Det ble ikke nødvendig med et fjerde parti i den kampen.

Magnus Carlsen stakk av med seieren og vinnerpotten på 100.000 dollar, tilsvarende 860.000 norske kroner.

Champions Chess Tour startet sist november og har bestått av ti onlineturneringer i hurtigsjakk.

Turneringen som pågår, er den tiende og siste i rekken. Derfor kalles den for finalen.

– Dette formatet vi hadde i finalen, var ikke førstevalget. Når man skal kåre en vinner, må det være en viss seeding. Slik det ble nå var det ikke veldig spennende, sa Magnus Carlsen til TV 2.

Carlsen tapte også det fjerde partiet mot Radjabov, og sistnevnte leder den siste turneringen med ett poeng på Carlsen foran de to siste dagene.

– Jeg sto godt i det første partiet, og det var unødvendig å tape denne kampen. Jeg får heller komme sterkere tilbake i de to siste kampene, sa Carlsen.

Champions Chess Tour fortsetter søndag. Da skal Magnus Carlsen opp mot armeneren Levon Aronian. I mandagens niende og siste parti i finalen skal Carlsen opp mot amerikaneren Wesley So.

