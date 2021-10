Dramatisk Chelsea-seier – Ward-Prowse utlignet og ble utvist

sport

Han utlignet på et straffespark og ble utvist i annen omgang. Nathan Chalobah hadde sendt Chelsea i føringen allerede etter ni minutter.

Etter utvisningen kjørte Chelsea på, og Timo Werner scoret sitt første mål for sesongen før Ben Chilwell banket inn 3-1 ett minutt før full tid.

Chilwell, som fikk sine første Premier League-minutter for sesongen, laget straffespark som ble omsatt av Ward-Prowse. Det var midtbanespillerens 32. mål i serien. Ifølge statistikktjenesten Opta har 59 prosent av målene hans kommet på enten straffespark eller frispark.

Med et kvarter igjen kastet Ward-Prowse seg inn i en takling på Jorginho. Etter nærmere øyesyn fra dommer Martin Atkinson på VAR-skjermen ble det direkte rødt kort, som utgjorde en stor forskjell de siste minuttene av kampen.

Dermed er Southampton ett av fire lag som fortsatt er uten seier denne sesongen. Chelsea på sin side topper tabellen før Liverpool og Manchester City har vært i aksjon i den sjuende serierunden.

VAR-reaksjoner

I åpningen var det Southampton som var nærmest i London-regnet. Keeper Edouard Mendy holdt på å rote det til og forærte nesten ballen til Nathan Redmond. Et godt skudd fra James Ward-Prowse som ble reddet av Edouard Mendy, var det Southampton hadde å komme med før hvilen.

Chalobahs mål kom etter ni minutter da han frigjorde seg på bakre stolpe og headet inn ledelsen. Deretter skapte Chelsea en drøss av sjanser med blant andre Chilwell, Ruben Loftus-Cheek og Lukaku.

Werner jublet for 2-0 få minutter før pause, men en sjekk med VAR viste at kaptein Azpilicueta hadde vært for tøff i en duell med Kyle Walker-Peters, og målet ble annullert. Det fikk Tuchel til å fyre på alle sylindere, og tyskeren fikk gult kort.

Straffespark og rødt kort

Tino Livramento gjorde Chilwell svimmel i 16-meteren, og den engelske landslagsbacken felte Southampton-spilleren. Ward-Prowse var trygg og god fra krittmerket.

Werner fikk en kjempemulighet etter gode kombinasjoner med Lukaku, men avslutningen ble reddet glimrende av Alex McCarthy.

16 minutter etter var det slutt for Ward-Prowse som ble utvist, og det var duket for en sluttspurt fra Chelsea. Utrettelige Werner var på rett plass til rett tid da han satte inn et godt innlegg fra César Azpilicueta. På hel volley fikk Chilwell fulltreff, og McCarthy reddet ballen, men Atkinsons klokke indikerte at ballen allerede hadde vært over streken.

Moi Elyounussi fikk de siste fem minuttene for Southampton.

(©NTB)