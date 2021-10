Håndballforbundet med Berge-refs: – En atferd vi vil korrigere

sport

Bakgrunnen er at Berge skal ha snakket med norske toppspillere om trønderklubbens mulige gigantsatsing. Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Magnus Gullerud er nevnt som profiler klubben kan tenke seg å hente til Norge.

Lio sier at Berge blant annet har kontaktet norske spillere med tanke på å få dem til Kolstad.

– Han har vært for offensiv og ekspansiv med tanke på samtaler med spillere og andre, sier Lio til VG.

Lio og håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud har vært i møter med Berge. Treneren skal ha vært lydhør for kritikken.

– Han kan ikke være trener både for Kolstad og det norske håndballandslaget. Det har vi svart ut til Kolstad. Denne gangen har nok Christian gått utenfor det vi ønsker. Det er en atferd vi vil korrigere. Det vil vi gjøre gjennom samtaler. Han har fått noen korrigeringer, sier Lio.

Håndballforbundet lar ikke landslagssjefer ha jobber i klubber ved siden av arbeidet med landslagene.

– Konklusjonen er at vi er glad for Kolstad sitt initiativ for norsk topphåndball, men videre er vi veldig klare på at vi ønsker oss en heltidsansatt landslagstrener som bare har ansvaret for landslagsaktiviteten. Det betyr at han må forholde seg til den kontrakten han har nå. Berge har kontrakt ut 2025, og hvis han vil ut av den, så er det betingelser knyttet til det, sier Lio til TV 2.

