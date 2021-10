Joshua King ut med skade i Watford-tap – dårlig nytt før Norges landskamper

sport

King gikk ned og ble fulgt av banen etter 40 minutter. Ifølge Sky News kan det være snakk om en vridning i kneet. Nordmannen forsøkte å komme innpå igjen, men måtte sette seg ned og be om å bli byttet ut.

Watford havnet under allerede etter 18 minutter da Diego Llorente ga Leeds en fortjent ledelse. Watford hang ikke med, og King klarte ikke å spille seg til noen sjanser før han ble byttet ut med skaden. Watford tapte til slutt 0-1 og blir stående med ni poeng på sju kamper.

Fra før er Alexander Sørloth ute av troppen til landskampene mot Tyrkia og Montenegro. Erling Braut Haaland er skadd og spiller ikke for Borussia Dortmund i helga, men Norges Fotballforbund har fortsatt et håp om at han rekker landskampene.

I tillegg har Norge Sander Berge (Sheffield United) og keeper André Hansen (Rosenborg) ute med skader.

Kampene mot Tyrkia 8. oktober og Montenegro 11. oktober er avgjørende for Norges VM-sjanser. Norge er på andreplass i gruppa med samme poengsum (13) som Nederland, mens Tyrkia er på tredjeplass med elleve poeng.