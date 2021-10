Lehne Olsen meldte seg på i landslagsdiskusjonen: – Ikke noe dumt valg

sport

Lehne Olsens 19. mål for sesongen er tangering av rekorden til Mons Ivar Mjelde med flest scoringer på én sesong fra 1993. Da scoret Mjelde 19 mål på 22 kamper. Lehne Olsen har klart det samme på 21 kamper.

Med Joshua King skadd i lørdagens Watford-kamp, og Erling Braut Haaland høyst tvilsom til Norges kommende VM-kvalifiseringskamper, seiler Lehne Olsen opp som en mulig kandidat til å hentes inn av landslagssjef Ståle Solbakken om det kommer forfall.

– Det er ikke sikkert det var en dårlig søknad i retning Solbakken, sa ekspertkommentator Tor Ole Skullerud i Discovery etter scoringen.

– Det spørs vel om ikke han noterer seg det målet der, la Skullerud til.

Scoringen var av det vakre slaget. Spissen mottok ballen langt ute på venstrekanten, og derfra var det mye jobb som gjensto. Lehne Olsen dro seg innover i banen uten å få veldig hardt press mot seg før han bøyde ballen i krysset.

– Ikke noe dumt valg

LSK-trener Geir Bakke mener Lehne Olsen må vurderes. Hans navn har vært oppe blant de andre formspillerne i Eliteserien Ohi Omoijuanfo og Erik Botheim.

– Det er ikke noe dumt valg om de faller ned på Thomas Lehne Olsen nå. Med den børsa der kan han være tellende, sa Olsen til Discovery.

Spissen selv er mer moderat når han får spørsmål om han er klar for landslaget om det kommer forfall.

– Hvis han (King) er skadd, er det veldig synd for Norge. At de tre beste spissene våre er ute mot Tyrkia, vil i så fall være et minus, sier han og legger til at han spiller fotball og koser seg.

Jonathan Lindseth og Ibrahima Koné scoret Sarpsborgs mål og sørget for tre svært viktige poeng i bunnstriden før de fire lagene under dem skal i aksjon. Seieren kom etter tre strake tap.

Lindseth-mål

Kampen åpnet med store sjanser for hjemmelaget. Koné og Mikkel Maigaard hadde begge muligheter uten tellende resultat. Etter en snau halvtime scoret Lindseth fra distanse. Hans avslutning gikk via hodet til midtstopper Philip Slørdahl og via tverrliggeren og i mål.

LSK hadde ballen mest, men klarte ikke å utnytte det spesielt godt.

Lehne Olsens praktmål ga LSK troen på en ny trepoenger og fortsatt gode sjanser i toppen av tabellen, men det endret seg bare sju minutter senere.

Kjempemulighet for Lehne Olsen

Koné sendte vertene i føringen igjen da han mottok ballen feilvendt på fem-seks meter. Han holdt unna sin oppasser og satte inn 2-1 fra noe spiss vinkel. LSK slet med å skape store muligheter i jakten på utligning, men de siste minuttene ble det skapt et stort trykk mot målet til Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen.

Lehne Olsen fikk muligheten til å score sitt 20. mål for sesongen like før overtiden, men fra fem meter blåste han ballen over mål.

LSK er på 6.-plass og har tre poeng opp til Rosenborg på 3.-plass. Alle topp fire-lagene har en kamp til gode på kanarifuglene.

