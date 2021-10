Nytt langrennsgrep fra FIS spikret: Johaug og Klæbo kan gå på samme lag i Falun

sport

Et høstmøte for langrenn i Det internasjonale skiforbundet (FIS) spikret forutsetningene for nyvinningene som blir kalt «test-konkurranser».

FIS-styret godkjente i juni at stafett og lagsprint med kjønnsblandede lag blir introdusert i langrennssporten kommende sesong.

De såkalte mixed-konkurranser kommer for første gang på verdenscupprogrammet i svenske Falun mot slutten av den kommende sesongen.

Både stafett over 4 x 5 kilometer (jentene går de to siste etappene) og lagsprint med blandede lag skal arrangeres den aktuelle søndagen.

I lagsprinten vil de to svakeste lagene bli tatt ut av konkurransen etter to, fire, seks åtte og ti runder.

