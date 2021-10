sport

Fosser vant med nesten halvannet minutts margin i Cansiglio. Han ledet med 80 poeng i sammendraget før det siste løpet, og hadde ingen problemer med å sikre seg verdenscupen sammenlagt.

– Jeg følte ikke at jeg gjorde noen feil. Nesten et perfekt løp for meg, sa Fosser ifølge NRK etter løpet.

I kvinneklassen kjemper Fossers sveitsiske kjæreste Simona Aebersold om sammenlagtseieren senere lørdag.

