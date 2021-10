Holmgren Pedersen med ny lekker målgivende i Nederland

sport

Det gleder nok landslagssjef Ståle Solbakken før de to avgjørende VM-kvalifiseringskampene mot Tyrkia og Montenegro.

Feyenoord utlignet til 1-1 like før halvtimen spilt etter at Holmgren Pedersen dro seg fri fra sin oppasser på høyrekanten og la inn presist på hodet til Guus Til som scoret.

Loïs Openda scoret et mål i hver omgang for hjemmelaget. Den norske midtbanemannen Sondre Tronstad spilte hele kampen for Vitesse. Matús Bero ble utvist på overtid sammen med lagkamerat Thomas Buitink i noen hektiske sluttminutter, og kampen ble ikke avsluttet før et snaut kvarter på overtid.

Pedersen fikk sin debut fra start for Norge mot Nederland i VM-kvalifiseringen i forrige landslagssamling og fikk starte de to påfølgende kampene mot Latvia og Gibraltar. I Nederland står den tidligere Tromsø- og Molde-spilleren med tre målgivende pasning på seks kamper.

Pedersens lagkamerat Fredrik Aursnes, som også er i landslagstroppen, ble tatt av banen etter 69 minutter.

