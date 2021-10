KBK på medaljeplass etter historisk seier: – En jobb å gjøre hvis vi skal snakke om gull

sport

Eliteseriekampen var 23 sekunder gammel da Adam Andersson ble sendt i dusjen, og klokka passerte 1.49 minutter da Bendik Bye satte straffesparket rett på keeper Julian Faye Lund.

Sju minutter senere ordnet Snorre Strand Nilsen scoringen som sendte Kristiansund forbi Rosenborg på tabellen og inn på 3.-plass. KBK og Christian Michelsen har tre poeng opp til Molde og seks til serieleder Bodø/Glimt.

Det var Kristiansunds første seier i Eliteserien over Rosenborg.

– Dette er noe vi har jobbet for veldig lenge. Hele Nordmøre har lengtet etter dette, sa trener Michelsen til Discovery.

KBK-kaptein Dan Peter Ulvestad spilte en meget god kamp. Han var nøktern da spørsmålet om gullsjansene kom.

– Vi har en jobb å gjøre hvis vi skal snakke om gull. Det var viktig å være med i medaljekampen i dag. Det er det vi har lyst på, men vi må opp prestasjonsmessig om vi skal være med der. Vi får se. Det var artig i dag i hvert fall, sa han.

Rosenborg ligger på poenget bak KBK, og det var en frustrert gjeng som kjempet i motbakke med ti mann på banen. På tribunen var det også overtall for Kristiansund som fylte alle de 4444 setene på stadion. På hjemmebane har KBK tatt ni seirer av elleve mulige denne sesongen, og mot slutten av kampen kunne 1-0-seieren blitt mye større.

Andersson: ikke rødt

Anderssons utvisning var et sjokk for alle da han holdt igjen Moses Mawa idet et innlegg mot ham kom. Reprisene viste at Mawas drakt sto ut idet han skulle avslutte.

– Jeg vet ikke hvorfor han gjør sånne ting. Det er tidlig i kampen, så han var kanskje ikke nok påskrudd. Han får løpe inn foran ham. Det er i hans sone, og han kommer for sent og får rødt kort. Det er synd for laget og for kampen, sa RBK-trener Hareide.

En nedbrutt Andersson mente det ikke var rødt kort da han pratet med Discovery etter kampen.

– Det er kontakt. Han forsøker seg på et «kunstspark», og da ser det verre ut enn det er, sa forsvareren.

Dramatikken var likevel ikke over, for Byes straffespark ble reddet av Faye Lund. RBK-keeperen ble stående i midten av målet, og det var der ballen kom.

Matchvinner Snorre Strand Nilsen sendte likevel KBK i føringen etter åtte minutter da han hamret inn kampens første mål og eneste mål i etterkant av en corner.

Rosenborg skapte to halvsjanser med gode prestasjoner fra Emil Konradsen Ceïde og Jonathan Augustinsson i den første omgangen, og det var det.

Bye trodde han hadde lagt på til 2-0 få minutter før pause med en lekker avslutning, men han ble avvinket for offside.

Fram og tilbake

Andre omgang åpnet underholdende, og begge lag hadde gode muligheter. Spillet svingte fram og tilbake, og heller ikke KBK hvilte på 1-0-ledelsen.

KBK kom til flere avslutninger det første kvarteret, men Faye Lund hadde stort sett god kontroll. Det samme gjaldt for KBK-keeper Sean McDermott, blant annet på en avslutning fra Stefano Vecchia.

En strålende opplagt Ulvestad hindret mange RBK-kontringer med sitt offensive stopperspill. Hjemmelaget skapte et større trykk mot Rosenborg halvveis ut i kampen og utover, og det kunne fort blitt flere mål. Åge Hareides menn var heller ikke ufarlige på sine visitter.

Bye kunne økt til 2-0 et snaut kvarter før slutt, men hans avslutning ble blokkert, men KBK styrte inn til seier.

RBK har sju poeng opp til Glimt med ni kamper igjen. Nå venter en to ukers landslagspause. Etter den kommer Vålerenga på besøk til Trondheim, mens høytflygende KBK møter Lillestrøm borte.

