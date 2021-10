sport

Den starter tidligst 01.00 natt til mandag norsk tid.

Det ble en ekstremt spennende og jevn semifinale, der Ruud til slutt vant med settsifrene 6-4, 4-6, 6-4. Kampen varte i hele to og en halv time.

Ruud er rangert som nummer ti på ATP-rankingen som ble oppdatert 27. september, mens bulgareren er nummer 29.

– Jeg prøvde bare å fortsette å kjempe og holde meg inne i kampen, for det var mange brudd fram og tilbake, særlig i tredje sett. Jeg fikk også et brudd i andre sett, så jeg visste at det var mulig. Til slutt var det veldig jevnt, slik mange kamper er, og jeg er veldig glad for at jeg greide det i dag, sa han under intervjuet foran publikum etter kampen.

Med innsatsen så langt i San Diego har Ruud, som er kjent som en grusspesialist, virkelig vist at han kan beherske hardcourt også.

Stor tennis

Begge spillerne i semifinalen lørdag vartet opp med både underholdende og imponerende tennis fra starten av kampen.

Nordmannen fikk ingen optimal åpning, og da bulgareren brøt den første serven hans, var stillingen plutselig 2-0 i favør Dimitrov. Ruud svarte med å bryte motstanderens serve. På stillingen 4-4 brøt han igjen, og settet endte med Ruud-seier 6-4.

I andre sett var det Ruud som begynte best, men hvert overtok Dimitrov overtaket og vant 6-4.

Starten av tredje sett ble en bonanza i servebrudd, der stillingen var 2-2 før noen avspillerne klarte å serve hjem sine egne game. Etter hvert var det Ruud som tok kontrollen over kampen, og han vant settet 6-4.

Møter en god venn i finalen

I finalen søndag venter Norrie fra Storbritannia, rangert som nummer 28 i verden.

– Jeg tror ikke vi noen gang har spilt mot hverandre. Men vi spilte sammen for Europa i Laver Cup, så vi er gode venner, og han er en hyggelig fyr. Han har hatt et utrolig år, så han blir en vanskelig motstander, sa Ruud.

– Kamper som den i dag får meg til å tro på at jeg kan vinne turneringer, så jeg går på i morgen med all den energien jeg har igjen, avsluttet han.

Britiske Norrie overrasket stort ved å slå ut den førsteseedede russeren Andrej Rublev, rangert som nummer fem i verden, i sin semifinale. Rublev tok det første settet 6-3, men Norrie slo tilbake og tok de to neste med henholdsvis 6-3 og 6-4.

(©NTB)