Sonny Colbrelli avgjorde Paris-Roubaix

Tre ryttere var samlet fire kilometer før mål. Det var belgieren Florian Vermeersch, italienske Sonny Colbrelli og nederlandske Mathieu van der Poel. De tre kjempet om seieren inne på velodromen, og der var Colbrelli raskest. Det var den første italienske seieren i rittet siden 1999.

Kristoff endte på 14.-plass, slått med 4.40 minutter av vinneren.

Colbrelli, som syklet i hvit trøye som regjerende europamester, brøt ut i strigråt da de lå rullende ute på gresset på velodromen. Vermeersch og van der Poel endte på de nærmeste plassene.

– Helt utrolig. Jeg ble kjempeglad. Det var litt tvil om jeg skulle starte i morges med regnet og det hele. De da dro seg mot slutten valgte jeg å følge van der Poel, sa Colbrelli i seiersintervjuet.

Dermed fikk italienerne seieren etter at Gianni Moscon trolig veltet fra seieren. 25 kilometer før mål skled han på det glatte underlaget med rundt 40 sekunder til forfølgerne. Ni kilometer senere ble han kjørt inn. Moscon ble nummer fire.

Rittet, som går under navnet «helvetet i nord» ble et gjørmebad på brosteinene i Nord-Frankrike. Rittet med start i Compiègne og målgang i Roubaix skulle gått i april, men på grunn av koronapandemien ble rittet flyttet til første helg i oktober. Kraftige regnbyger over hele Europa hadde gjort løypa nærmest ufremkommelig.

Laengen i tidlig brudd

Det hele startet med at 28 mann med Vegard Stake Laengen fikk rundt 1.45 minutter de første seks målene og før syklistene tok fatt på det første av 31 brosteinspartier.

Veltene florerte, men fordi hovedfeltet ble splittet opp underveis ble det ikke den samme posisjonskampen inn på brosteinspartene som det vanligvis er.

Asker-syklisten måtte slippe sin gruppe med 130 kilometer igjen. I det jaktende hovedfeltet var det en velt som gjorde at blant andre Edvald Boasson Hagen ble frakjørt. Heller ikke Alexander Kristoff klarte å følge med de beste.

Uhell

Italienske Moscon fikk en luke med litt over fem mil igjen. De store forhåndsfavorittene van der Poel og hjemmehåpet Wout Van Aert var det tidspunktet havnet rundt to minutter bak.

Van der Poel forsøkte seg 36 kilometer igjen. Han startet jakten på den italienske konkurrenten, men hans forsøk ble derimot nøytralisert av de andre.

Så fulgte flere uhell og Moscon. Først fikk han fikk en punktering og måtte bytte sykkel. Det tapte han rundt halvminuttet til forfølgerne på. Kort etter måtte han bakken da han skled på det glatte underlaget.

