Bodø/Glimt-kaptein Saltnes ute resten av sesongen: – Vanskelig å akseptere

sport

Til kanalen opplyser han at han har røket leddbåndet i kneet.

– Det er blytungt, og det er vanskelig å akseptere, sier han.

Til Avisa Nordland forteller Saltnes at det ikke blir operasjon, men kun opptrening. Den vil ta mellom seks og åtte øker før han er tilbake, og da er sesongen i Norge over.

– Jeg er tilbake til neste oppkjøring, sier Saltnes, som er sammen med midtbanekollega Patrick Berg kaptein for de gulkledde.

Skaden pådro han seg i conferenceligakampen mot CSKA Sofia på overtid i 0-0-kampen. 28-åringen går dermed glipp av de resterende ni kampene i Eliteserien og de kommende gruppespillkampene i Europa.

I conferenceligaen ligger Glimt på 2.-plass bak Roma etter de to første kampene. Neste oppgave for bodøværingene i gruppespillet blir mot José Mourinho og Roma som kommer til Aspmyra om drøyt to uker.

I serien topper de regjerende mesterne tre poeng foran Molde.

Saltnes står med sju mål og to målgivende pasninger på 20 kamper i Eliteserien denne sesongen. Indreløperen var helt avgjørende på et overlegent Glimt-lag som vant serien i 2020. Da spilte Saltnes samtlige kamper og hadde 25 målpoeng.

Morten Konradsen spilte for Saltnes i 3-0-seieren over Stabæk søndag.

(©NTB)