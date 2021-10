sport

– Vi gleder oss til april 2022. Alexander og Oscar gleder seg til å få en lillesøster eller lillebror, skriver hun på sin Instagramkonto.

Det betyr at VM ryker for strekspilleren. Løke har ikke vært på banen for Vipers denne sesongen.

VM går i Spania, og Norge skal spille sine innledende kamper i Castelló og møter, Kasakhstan, Iran og Romania.

