Turn: FBIs arbeid i overgrepsskandale granskes på nytt

Tidligere i høst sa USAs justisdepartement nei til å ta rettslige skritt mot to FBI-agenter og en etterforskningsleder, men tirsdag varslet visejustisminister Lisa Monaco at det vil bli en ny granskning.

Det lovet hun i en høring med justiskomiteen i Senatet.

– Jeg vil at komiteen og ofrene skal forstå hvor eksepsjonelt alvorlig vi tar denne saken, sa Monaco.

Forrige måned var superstjernen Simone Biles en av fire turnere som vitnet i Senatet. Hun kjempet mot tårene da hun hevdet at FBI og USAs turnforbund begge lukket øynene for overgrep.

Hun er en av et stort antall amerikanske turnere som ble seksuelt misbrukt av turnforbundets lege Larry Nassar. Han er dømt til 360 års fengsel for sine forbrytelser, men senatet gjennomfører høringer for å granske FBIs rolle i saken.

– Jeg klandrer Larry Nassar og hele systemet som tillot og tolererte hans overgrep, sa Biles.

FBI fikk tidligere i år sviende kritikk i en rapport utarbeidet av justisdepartementet, som konstaterte at «FBI unnlot å behandle varsler om overgrep med det alvor saken fortjente» etter at overgrepene først ble rapportert til FBI-kontoret i Indianapolis i 2015. Minst 40 unge kvinner ble offer for overgrep etter at etaten fikk kjennskap til saken.

