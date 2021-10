Bryte-VM: Jørgensen røk ut i åttedelsfinalen

sport

Amoyan tok de to første poengene i oppgjøret etter at Jørgensen hadde mislyktes med et kastforsøk.

Så fikk armeneren inn en fempoenger etter et kast der Jørgensen endte direkte på rygg. Det norske laget la inn en protest, men fikk ikke medhold. Dermed endte det med 0-8-tap.

Jørgensen slo tidligere på dagen colombianske Jair Alexis Cuero Munoz med 3-1 i kvalifiseringen. Deretter ble det et tett og jevnt oppgjør. Jørgensen fikk ett poeng for sin offensiv og ett poeng for at motstanderen ikke fikk medhold i en protest.

Han ledet 3-0 etter at Munoz fikk sin annen passivitetsadvarsel og måtte ned i parterre. Da nordmannen selv måtte ned i parterre, klarte han å forsvare seg godt slik at Munoz bare fikk ett poeng. Det ble en stillingskrig resten av kampen, som ebbet ut med norsk seier.

Nå må Jørgensen vente og se om Amoyan tar seg videre til finalen. Skulle det skje, får nordmannen muligheten til å kjempe om bronsemedaljen i form av en rekvalifisering. Semifinalene går senere fredag.

