Festfotball da Frankrike slo Belgia i siste sekund

I finalen møter skal Frankrike opp mot Spania i Torino 10. august. Spania slo Italia 2–1 i onsdagens semifinale.

Theo Hernández blåste inn 3-2-scoringen akkurat i det klokka viste 90 spilte minutter, og det var etter spillets gang etter en gedigen snuoperasjon i et skikkelig thrilleroppgjør.

Slik så det ikke ut i starten. Da var Belgia det beste laget, og de røde ledet 2–0 til pause etter scoringer av Yannick Carrasco og Romelu Lukaku.

Dette var en fotballkamp som inneholdt det aller meste: Glitrende spill, stort tempo og mange sjanser. Det var tett og spennende gjennom absolutt hele kvelden.

Allerede etter tre minutters spill fikk vi en kanonsjanse for Belgia. Den reneste kanonaden endte til slutt med at Kevin De Bruyne avsluttet fra kort hold. Dette er normalt mål fra den karen, men Tottenham-keeper Hugo Lloris vartet opp med en vanvittig redning for Frankrike.

Hull på byll

Det skulle ta tid før det første målet kom. I det 38 minutt mottok Yannick Carrasco ballen på venstrekanten like i utkanten av 16-meteren. Atletico Madrid-spilleren dro seg innover og bakover inn i feltet og avsluttet med et nydelig skudd fra skrått hold og rundt 13–14 meter i det nærmeste hjørnet som Hugo Lloris ikke fikk fingrene på.

2-0-målet bare fire minutter senere var enda vakrere. Kevin De Bruyne slo Romelu Lukaku gjennom i bakrom, og Chelsea-spissen tok et overhopp for han dro til med en kanonskudd i nettaket fra det som nærmet seg død vinkel. Det var hans landslagsmål nummer 68, og ifølge rapportene har han scoret 51 mål på de siste 51 landskampene.

Belgia ledet fullt fortjent til pause.

Snudde

Frankrike kom langt bedre med i spillet i 2. omgang, og det var fortjent da utligningen kom i det 62. minutt. Kylian Mbappé trykket seg fram med overstegsfinter og det hele mellom Belgias-spillere og fikk slått til en feilvendt Karim Benzema. Han dro seg fri med en haug med på spillere på ryggen, fikk snudd seg rundt og sendte ballen flatt i mål med venstrefoten. Også det var et spissmål av pur klasse.

Minutter senere fikk Frankrike straffe. Youri Tielemans sparket Antoine Griezmann på hælen, og etter en VAR-sjekk bestemte dommeren seg for straffespark. Det så umiddelbart riktig ut, og Kylian Mbappé satte ballen i elegant i det høyre krysset fra krittmerket til 2–2.

Det var det siste Tielemans gjorde før han ble byttet ut. Mot spilles gang scoret Romelu Lukaku igjen for Belgia, men målet ble annullert for offside tre minutter før full tid.

Ikke lenge etter skjøt Frankrikes meget gode Paul Pogba i tverrliggeren, og omtrent akkurat da klokka plasserte 90 minutter scoret Theo Hernández seiersmålet for Frankrike i sin andre landskamp for landet sitt. For en festaften av en fotballkamp!

