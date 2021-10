Norge stengte målet: Slo Slovenia 29–17

sport

Norge hadde ingen problemer med å vinne kampen overlegent. Keeper Silje Solberg spilte en meget god førsteomgang på vei mot norsk 14-9-ledelse ved pause.

Katrine Lunde fulgte virkelig opp da hun fikk sjansen fra start av 2.-omgangen. Norge forsvant raskt helt unna slovenernes radar. Det sto 21-11 etter 43 minutter.

41-åringen Lunde spiller ikke returkampen i Slovenia søndag. – Jeg tenker det passer fint, og så får jeg trent godt. Jeg merker at det kreves mer, også hjemme, sier Lunde til NTB.

Datteren har akkurat begynt på skolen. Lunde selv studerer ved siden av håndballen.

Verdensmesterskapet i desember går med henne og Solberg som norske keepere om ikke noen av dem rammes av skade eller sykdom.

Henny Ella Reistad var tilbake i sin gamle hjemmearena. Esbjerg-spilleren markerte det med flere scoringer.

VM i Spania er lagets neste store mål etter OL-bronse i Tokyo i august. På vei dit skal Norge bare spille ytterligere fire kamper. Tre av disse spilles i Bergen i november.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson ledet Norge for 277. gang. Han startet i jobben sommeren 2009.

Det var første gang siden september 2019 at håndballjentene spilte på hjemmebane.

Slovenia, Montenegro og Nord-Makedonia skal dele på å arrangere 2022-EM. Norge er kvalifisert dit som tittelforsvarer. Ingen av disse lagene deltar dermed i kvalifiseringen. Derfor spiller de i stedet en miniserie med kamper også neste år.

Slovenerne har ambisjoner om medalje i EM om vel et år. De har et stykke arbeid foran seg for å komme i posisjon til det selv om to nøkkelspillere manglet på Bekkestua.

Inn som trener er Dragan Adzic kommet. Han ledet Montenegro til EM-gull i 2012. Da ble Norge slått i finalen.

