Toppdommeren Brych er kampleder i landsmannen Kuntz' debutkamp mot Norge

Den 46-årige tyske juristen får dermed ansvaret for landsmannen Stefan Kuntz' debutkamp som Tyrkias landslagssjef.

Kuntz fikk etter fem suksessrike år som Tysklands U21-landslagstrener (to EM-titler) og i sommer sitt mindre suksessrike mellomspill som OL-landslagstrener (utslått i gruppespillet) tilbudet om å bli sparkede Senol Günes' etterfølger.

Felix Brych har dømt i 1. Bundesliga siden 2004 og internasjonalt siden 2007. Han har dømt både mesterliga- og europaligafinale, samt to VM- og to EM-sluttspill. I VM i 2018 fikk han bare en kamp som følge av en dårlig evaluering.

Ville sende ham til Haag

Brych ble kraftig kritisert for ikke å ha gitt Serbia straffespark i 1-2-tapet mot Sveits, og Serbias landslagssjef Mladen Krstajic uttalte at han burde blitt trukket inn for krigsforbryterdomstolen i Haag.

I sommerens EM-sluttspill dømte Brych rekordmange fem kamper, deriblant semifinalen mellom Italia og Spania. Han er fem ganger kåret til årets dommer i Tyskland.

Brych har dømt Norges landslag en gang tidligere, i 1-2-tapet mot Italia i EM-kvalifiseringskamp i Roma i oktober 2015. Han har dømt Tyrkia borte mot Nederland i 2015 og borte mot Frankrike i 2019. Begge EM-kvalifiseringskampene endte 1-1.

Solbakken danset

Dessuten var Brych dommer da FC København i 2010 slo Rosenborg 1-0 i avgjørende kamp om plass i mesterligaens gruppespill og gikk videre på bortemålsregelen. Den gang danset FCK-trener Ståle Solbakken på gresset etter kampslutt.

Brych får med seg Mark Borsch og Stefan Lupp som assistenter, Tobias Reichel som fjerdedommer og Marco Fritz som VAR-dommer.

