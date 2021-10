FIS setter tidsgrense på presidentvervet

sport

En nesten enstemmig FIS-kongress avgjorde fredag at en president maksimalt kan få tre fireårsperioder. Grensen blir satt av et forbund som har hatt tradisjon for å bli ledet av samme person i årevis.

Gian-Franco Kasper gikk i fjor av etter å ha sittet ved makten i 23 år. Før ham regjerte Marc Hodler i nesten fem tiår. Kasper døde i juli fem uker etter at Johan Eliasch ble valgt som hans erstatter.

Eliasch steppet inn på tampen av Kaspers sjette presidentperiode. Han søker gjenvalg allerede i mai neste år. De nye FIS-reglene gjør at den svensk-britiske milliardæren kan ha vervet fram til og med 2034.

