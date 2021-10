sport

Genk-spilleren flyttes opp fra rollen som hengende spiss der han har vært veldig god i flere kamper. Solbakken setter opp laget i 4-3-3 (som fort kan bli 4-5-1), med Jens Petter Hauge og Mohamed Elyounoussi på kantene og en midtbanetrio bestående av Martin Ødegaard, Patrick Berg og Morten Thorsby.

Ellers er det ingen overraskelser i laget Solbakken valgte blant sin skadereduserte tropp. Veton Berisha og Ohi Omoijuanfo er spissene i troppen, men de må starte på benken.

I forrige kamp mot Gibraltar spilte Thorstvedt indreløper i 4-3-3 og scoret.

Erling Braut Haaland topper en forfallsliste som ville satt grå hår i mindre blanke isser enn den norske landslagssjefens. Solbakken har fått sju forfall i troppen han tok ut, i tillegg til at så viktige spillere som Alexander Sørloth (som tyrkerne både kjenner og frykter etter hans herjinger for Trabzonspor), André Hansen og Sander Berge ble erklært uaktuelle før uttaket.

Fem i faresonen

Blant dem som mangler er spillerne som har scoret 10 av de 14 målene under Solbakken og som har voktet målet i 630 av de 720 spilte minuttene så langt.

Fem mann i Norges startellever må unngå gult kort fredag om de skal kunne spille mot Montenegro mandag. Det er Stefan Strandberg, Ødegaard, Thorsby, Elyounoussi og Thorstvedt.

Mens Norge prøver å bryte en sluttspilltørke som har vart siden 2000, er Tyrkia ute etter å kvalifisere seg til sitt første VM-sluttspill siden de tok bronse i 2002. Det gjør de med ny landslagssjef.

Endret

Stefan Kuntz har besluttet at det blir en debutant også på banen, i den sentrale midtbanespilleren Berat Özdemir fra Trabzonspor.

Ifølge Fanatik ombestemte Kuntz seg i siste øyeblikk og valgte Kerem Aktürkoglu i stedet for Yusuf Yazici på venstre kant. Han har varslet at han vil spille 4-3-3, men laget er satt opp i 4-2-3-1. Den formasjonen kan også beskrives som 4-3-3 med de sentrale spillerne framskutt. Under forgjengeren Senol Günes spilte Tyrkia 4-1-4-1 med et dypt midtbaneanker.

Kuntz må greie seg uten tre utestengte spillere, blant dem stopperkjempen Caglar Söyüncü. Han har også vraket noen spillere med mye spilletid i år, blant dem midtbaneankeret Okay Yokuslu (ikke i troppen) og venstreback Mert Müldür. Kenan Karaman, som var rapportert skadd og ute av troppen, er oppført blant reservene.

Midtstopper Serdar Aziz er eneste spiller fra Fenerbahçe i startoppstillingen. Han får sine første minutter i denne VM-kvalifiseringen på sin egen hjemmebane.

Stjernetrio

I angrep har Tyrkia sin stjernetrio Hakan Çalhanoglu, Burak Yilmaz og Cengiz Ünder. Çalhanoglu har vært med i samtlige kvalifiseringskamper til nå. Yilmaz har startet hver kamp unntatt den mot Gibraltar, da han var utestengt for gule kort. Solbakkens utvalgte må se opp også for Ozan Tufan, som scoret to ganger mot Norge i mars.

Kuntz ga ny tillit til keeper Ugurcan Çakir, som har spilt fem av de seks kvalifiseringskampene. Mange trodde at han ville gi Fenerbahçe-keeper Altay Bayindir sjansen.

Det slippes inn 25.000 tilskuere på kampen. Bare noen få tusen var på plass da lagene ankom, men det ble pepet og buet kraftig mot de norske da de var ute for å se på banen.

Slik er lagene i Istanbul:

Norge (4-3-3):

1 Ørjan Nyland – 22 Marcus Holmgren Pedersen, 4 Stefan Strandberg, 21 Andreas Hanche-Olsen, 5 Birger Meling – 10 Martin Ødegaard (kaptein), 8 Patrick Berg, 2 Morten Thorsby – 7 Jens Petter Hauge, 19 Kristian Thorstvedt, 11 Mohamed Elyounoussi.

Reserver: 12 Viljar Myhra, 13 Sten Grytebust – 3 Ruben Gabrielsen, 6 Iver Fossum, 9 Veton Berisha, 14 Julian Ryerson, 15 Stian Gregersen, 16 Fredrik Aursnes, 17 Fredrik Bjørkan, 18 Dennis Johnsen, 20 Mats Møller Dæhli, 23 Ohi Omoijuanfo.

Tyrkia (4-2-3-1):

23 Ugurcan Çakir – 2 Zeki Celik, 16 Serdar Aziz, 3 Merih Demiral, 18 Caner Erkin – 6 Ozan Tufan, 5 Berat Özdemir – 7 Cengiz Ünder, 10 Hakan Çalhanoglu, 21 Kerem Aktürkoglu – 17 Burak Yilmaz (kaptein).

Reserver: 1 Sinan Bolat, 12 Altay Bayindir – 4 Mert Müldür, 8 Halil Dervisoglu, 9 Kenan Karaman, 11 Yusuf Yazici, 13 Ridvan Yilmaz, 14 Taylan Antalyali, 15 Berkan Kutlu, 19 Serdar Dursun, 20 Abdülkadir Ömür, 22 Kaan Ayhan.

Dommer: Felix Brych, Tyskland.

