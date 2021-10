Ubeseirede Brasil vant igjen

sport

Brasil kom under etter elleve minutter borte mot Venezuela, men kom sterkt tilbake i kampen.

Paris Saint-Germain-stjernen Marquinhos utlignet først etter 70 minutter, før Gabriel Barbosa sendte Brasil i ledelsen fra straffemerket med fem minutter igjen. På overtid la Antony på til 3-1, og dermed er Brasil stadig ubeseiret i VM-kvalifiseringen, og står med full pott etter ni kamper.

Et annet lag som har gjort det godt i VM-kvalifiseringen er Argentina, som ligger som nummer to i gruppa bak Brasil. Men til tross for et solid overtak hele kampen mot Paraguay, måtte stjernegalleriet nøye seg med ett poeng.

Argentina er også ubeseiret i kvalifiseringen, men til forskjell fra Brasil står laget med fem seire og fire uavgjort.

