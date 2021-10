Bryte-VM: Karrieren over for tårevåt Berge – Thoresen røk i kvartfinalen

sport

Thoresen åpnet sterkt i kvartfinalen mot Almat Kebispajev, men etter en nervepirrende avslutning. Kasakhstaneren fikk to poeng etter en utfordring og videodømming, mens Thoresen selv leverte en utfordring som ikke ble tatt til følge.

Dermed endte det med et bittert 6-9-tap. Dersom Kebispajev går til finalen får Thoresen bryte rekvalifisering om bronsefinale.

Thoresen slo i veggen i sinne og var tydelig skuffet. Han var mest skuffet over at han feilet i et avgjørende løft, ikke dommernes vurderinger.

– Jeg er i kvartfinale og er en av verdens beste brytere. Det står 6–6 og jeg kan avgjøre, og jeg tar den ikke, sa Thoresen.

– Det er litt surt. Når du er i kvartfinalen og ryker på noe sånt er det bittert. Det er inkompetente dommere, de ser ikke på riktig situasjon engang, så det er helt sjanseløst, sa landslagstrener Fritz Aanes til NRK.

Berges karriere er over

For Berge ble det tap i åttedelsfinalen mot Lemur Temirov.

– Jeg har gjort alt jeg kan i forberedelsene, sa Berge med tårer i øynene til NRK.

Berge gikk ned på kne i Jordal Amfi. Han hadde et lite håp om å få bryte rekvalifisering hvis Temirov tok seg helt til finalen, men det klarte han ikke.

Dermed er karrieren til Berge over. Han legger opp med bronse fra OL og VM som høydepunkt.

– Dessverre ble det sånn. Det er mye jeg skulle ha gjort annerledes i dag, men jeg hadde ikke noe mer å gi. Det er greit. Jeg har gjort mitt, sa Berge etter Temirovs tap i kvartfinalen.

– Det tar nok litt tid før jeg får fordøyd dette her, sa bryteren.

Marvik til bronsefinale

Oskar Marvik tok en sterk seier i sin rekvalifisering og er klar for bronsefinale i 130-kilosklassen.

Bronsefinalen går senere lørdag. I rekvalifiseringen tok Marvik en sterk 3-0-seier i det han beskrev som en taktisk kamp mot David Ovasapyan.

– Oppvarmingen til bronsen, sa en selvsikker Marvik til NRK.

I bronsefinalen venter chileneren Yasmani Acosta Fernandez.

