Skitopper beklager at Per Bergerud trekker seg fra hoppkomiteen i protest

TV 2 melder at den profilerte idrettslederem ga beskjed til skikretsen og kollegene i hoppkomiteen torsdag kveld.

– Det er med tungt hjerte jeg har bestemt meg for å trekke meg som medlem av Hoppkomiteen og stiller dermed min plass til disposisjon, skriver Bergerud i en mail til TV 2.

Beklager avgjørelsen

Hoppkomiteens leder, Alf Tore Haug, sier i en uttalelse sendt til NTB at Bergerud har meldt seg inhabil i Bråthen-saken på grunn av sitt vennskap med sportssjefen.

– Per Bergerud er en fantastisk person med stor betydning for Norsk idrett. Det er også klart at han i likhet med resten av hoppkomiteen har gjort en solid innsats for å løse konflikten med Clas Brede Bråten. Det er naturlig at jeg derfor beklager at han har tatt den avgjørelsen, sier Haug.

– Men det er også viktig å påpeke at han ønsker å konsentrere seg om en annen viktig jobb for norsk hoppsport, nemlig som daglig leder i Vikersund, legger komitélederen til.

Også skipresident Erik Røste beklager Bergeruds avgjørelse.

– Tett samarbeid

Bergerud sier han opplever at forbundet ikke samarbeider med komiteen som er ansvarlig for hopp.

– Jeg kan ikke lenger akseptere å være en del av Hoppkomiteen som blir overkjørt på denne måten. Jeg tar avstand fra hvordan Skiforbundet og skistyret behandler tillitsvalgte i egen organisasjon, skriver han.

Røste mener imidlertid at hoppkomiteen og skistyret jobber tett sammen.

– Denne saken måtte overtas av skistyret da Bråthen saksøkte Skiforbundet. Hoppkomiteen og skistyret har jobbet tett sammen for å finne løsninger i denne vanskelige saken. Vi er ikke alltid enige, men vi har det samme målet, sier skipresident Røste i en uttalelse sendt til NTB.

Betent konflikt

Bergerud leder arbeidet med skiflygings-VM i Vikersund.

Den betente konflikten mellom Skiforbundet og Bråthen har endt med at Bråthen er blitt innkalt til et drøftelsesmøte til uka. Det kan være starten på en oppsigelsesprosess.

NSFs toppledelse har omtalt hoppsjefens atferd og kommunikasjonsform som uakseptabel. Tidligere i høst ble det kjent at de ikke vil forlenge Bråthens kontrakt når den løper ut i april neste år.

Bråthen har på sin side stevnet forbundet med krav om å bli fast ansatt. Han har fungert som sportssjef på midlertidige avtaler i 17 år. Utøvere, trenere, klubber og sponsorer har gitt Bråthen bred støtte de siste par månedene.

– Jeg vil også understreke at jeg synes det er synd at Clas Brede takket nei til rollen som landslagssjef, noe hoppkomiteen og skistyret var enige om å tilby han. Den andre stillingen som sportssjef skulle utlyses og det ble understreket at hopps budsjett ikke skulle belastes denne stillingen, sier hoppkomiteens leder Alf Tore Haug.

