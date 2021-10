Frankrike vendte til finaletriumf i nasjonsligaen

sport

Frankrikes superduo var blant flere som markerte seg i en underholdende og spennende siste halvtime. De våknet først skikkelig da Mikel Oyarzabal gjorde 1-0 for spanjolene på en overgang i det 64. minuttet.

Da hadde Frankrikes Theo Hernández nettopp truffet tverrliggeren, og to minutter senere satt ballen i nettet. Det var en perle fra Benzema. Han fikk ballen fra Mbappé og vrengte den inn i lengste kryss fra kanten av 16-meteren.

– Jeg ønsket virkelig å vinne et trofé med Frankrike, og nå er det gjort, sa Benzema, som tidligere i år fikk komme tilbake i landslaget etter nesten seks års fravær, etter kampen.

Scoringene satte fart på oppgjøret, og Frankrike var spesielt friske. De skapte et par brukbare muligheter før Mbappé kom fri etter 79 minutter. Han ble stukket igjennom av Hernandez, lurte Spania-keeper Unai Simon og rullet inn 2-1.

– Vi viste styrke og karakter. Dette laget er sterkt og gir aldri opp, og det har vi bevist i dag. Det er en styrke for et lag at man ikke får panikk, men er rolig og venter på riktig mulighet, sa Benzema.

Frankrike fortsatte å dominere, og Spania-trener Luis Enrique tok grep ved å kaste inn Mikel Merino og Pablo Fornals. Men da Hugo Lloris på glitrende vis stoppet Oyarzabals skudd fra godt hold etter 87 minutter, ble det vrient for spanjolene.

Lloris hadde også en avgjørende feberredning på en corner fire minutter på overtid. Dermed kunne Mbappé gikk av banen som matchvinner og fikk med det en liten oppreisning etter straffemissen som sendte Frankrike ut av sommerens EM i åttedelsfinalen.

Frankrike er tidenes andre mester i Uefas nasjonsliga. Portugal vant i 2019.

