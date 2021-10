Hamilton mistet VM-ledelsen – raste mot laget

sport

Det var knyttet stor spenning til hvordan løpet i Tyrkia kom til å utvikle seg etter at VM-leder Lewis Hamilton startet som nummer elleve etter motorbytte.

Briten hadde ingen problemer med å kjøre seg opp til 5.-plass, men måtte se Max Verstappen ta over VM-ledelsen med sin 2.-plass. Valtteri Bottas stakk av med seieren etter et kontrollert løp fra start til slutt, mens Sergio Pérez trillet inn til 3.-plass.

– Fra min side var det et av de beste løpene jeg har kjørt noensinne. Det er ikke lett med strategien men jeg er glad alt gikk bra for meg, sa Bottas i seiersintervjuet.

Glatt bane

På en våt bane var det Bottas som startet først og tok ledelsen tidlig foran VM-toer Verstappen. Hamilton tok første startposisjon i kvalifiseringen lørdag, men startet som nevnt bak i feltet.

Han kjørte seg imidlertid, som ventet, opp flere plasser i løpet av starten.

Dermed var jakten for alvor i gang for Hamilton som hadde to poeng ned til Verstappen i VM-sammendraget før helgens runde. 5.-plassen hans holdt imidlertid ikke til fortsatt VM-ledelse. Nå leder Verstappen med seks poeng ned til Hamilton på 2.-plass.

– Det var ikke lett i dag. banen var veldig glatt. Valtteri hadde litt mer fart, men jeg er glad for å komme på 2.-plass. Alt i alt veldig fornøyd, sa den nye VM-lederen Verstappen etter løpet.

Det var et relativt fargeløst løp vi fikk servert, og Verstappen la humoristisk til at den største utfordringen var å holde seg våken.

Raste

Mot slutten ble det spenning med dekkbytter, etter at alle førerne startet på regndekk.

Der Hamilton var sikker på at han kunne kjøre hele løpet uten å bytte, beordret laget hans ham inn til dekkbytte snaue ti runder før slutt. Det var han ikke særlig fornøyd med.

– Vi skulle ikke ha byttet. Jeg sa det til dere, lød det oppgitt fra stjernen på radioen.

For med Pierre Gasly bak seg fikk ikke Hamilton nok grep i dekkene til at det holdt for å angripe de foran. Dermed handlet de siste fem rundene om å forsvare 5.-plassen.

Spenningen lever

Dermed lever spenningen videre i sammendraget. Hamilton og Verstappen har byttet seg imellom på å lede VM, og der Verstappen mistet ledelsen etter sitt motorbytte sist runde i Russland, var det Hamiltons tur nå.

Nå sikter de seg inn på neste løp i USA om to uker. Der er det ventet at det blir et løp der begge VM-kandidatene skal starte fra gode startposisjoner etter at alle motorbyttene er unnagjort.

– Jeg er sikker på at det vil bli en bra kamp i Austin, konstaterte Verstappen.

(©NTB)