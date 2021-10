Hovland uten topplassering i sesongstarten

sport

Helgens turnering markerte sesongstarten for det norske golfesset. Etter to gode åpningsrunder rant det ut i sanden for Hovland til tross for en god avslutning.

Han gikk de første to rundene på åtte slag under par, men måtte ta til takke med to slag over par på runde nummer tre.

På runde nummer fire ble det igjen en noe ujevn runde fra nordmannen, som til slutt endte på tre slag under par og ni slag under par totalt.

Hovland startet med fire par på de fire første hullene før han fikk sin første birdie på hull nummer fem. Etter det ble det tyngre for 24-åringen, som dro på seg bogeyer på hull nummer sju og åtte.

På hull nummer ti kom en opptur med birdie, men på det påfølgende hullet kom det en ny bogey.

Men så skulle spillet for alvor løfte seg for nordmannen. Han gjorde fire birdier på rad fra hull nummer 13 og løftet dermed det som så ut som en blytung siste runde. Han fulgte imidlertid opp med en ny bogey på hull nummer 17, før han endte runden med birdie.

