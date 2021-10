Oppglødd Solbakken til spillerne: – Alt å spille for

sport

– Nå har vi alt å spille for. Alt å spille for. Alt å spille for, sa han i videosnutten lagt ut på landslagets Twitter-konto.

– Kampen mot Montenegro blir en annen type fotballkamp. Da må vi være klare for det, og den jobben begynner nå. Nå er det en ting som gjelder, og det er å spise, drikke, presse inn så mye søvn dere kan. Dere kan bruke det eminente støtteapparatet dere har til disposisjon 24-7, så vi er klare for å smekke til på et nærmest fullsatt Ullevaal på mandag, sa Solbakken.

– Virkelig bra, virkelig bra, oppsummerte han kampen i Istanbul.

– Thorstvedt på topp: Fantastisk. Bra innhopp, Berisha. Det var som å trekke opp den musa jeg lekte med da jeg var liten. Den gikk rundt sånn (viste full fart rundt på gulvet). Jeg likte det! Det er et norsk lag som alle nå vet er å regne med. Vi legger oss ikke ned, boys, fortsatte han.

– Men nå handler det om at vi skal ha en skikkelig utladning til. En skikkelig utladning!

Til slutt, rettet til keeper Ørjan Nyland, som kom til kampen med svært lite spilletid i klubblagene over tid:

– Stille og rolig og fin, Ørjan. Det ser ut som du har stått i mål flere enn tre ganger i året du, altså.

Søndag ettermiddag var det bare 1000 usolgte billetter til mandagens hjemmekamp mot Montenegro.

