Roing: Norsk sølv i junior-EM

De norske guttene lå som nummer tre etter 500 meter, men satte deretter opp tempoet og sikret sølvet bak Romania, som vant med en halv båtlengde. Polen tok 3.-plassen.

– Dette resultatet er så klart veldig motiverende for fremtidig satsing. Det viser at vi har noe her å gjøre og at vi kan hvis vi vil. Jeg tror dette virker motiverende og inspirerende til videre satsing, sier sølvduoen i en pressemelding.

Sportssjef i Norges Roforbund, Daniel Lilletvedt Berge, var naturligvis veldig fornøyd med sølv.

– Med dette resultatet viser vi at forbundet har roere som i framtiden også kan representere Norge i enårede båter, sier han.

