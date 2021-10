Solbakken: – Jeg må si det jeg mener og tenker

sport

Birger Meling har ingen problemer med at han ble offer for offentlig kritikk og mener at Solbakkens direkte væremåte er befriende.

– Jeg opplever ikke meg selv som spesielt direkte, men jeg sier det jeg mener og tenker. Hvis jeg skulle si noe annet så tror jeg at jeg ville blitt avslørt, sa Solbakken på søndagens pressekonferanse.

Dagen før hadde han brukt ordet «hjerneblødning» om at Meling spilte opp på en markert medspiller. Andreas Hanche-Olsen håndterte ikke pasningen og mistet ballen til Cengiz Ünder, som regisserte Tyrkias ledermål.

– Det er feil ord, da, men en det var liksom det som lå nærmest. Hvis du spiller fotball på det nivået og spiller halvhardt opp på markert spiller som så fører mot eget mål, hvis det skal dysses ned og gjemmes bort så vet jeg ikke, sa Solbakken.

– Jeg trår noen ganger over streken og kan være for rask. Det må jeg leve med, men ikke si at jeg ikke kan fortelle spillere det jeg, publikum og alle andre ser.

Bedre løsning

Meling hadde noen minutter tidligere sittet på samme podium og svart på spørsmål om sjefens uttalelser fra lørdag.

– Det er klart at om jeg kunne spille den situasjonen om igjen så hadde jeg kælka den gjennom til Thorstvedt på blank goal så vi hadde gjort 1-0 i stedet, sa han.

– Det var en dum pasning å slå, iallfall når resultatet ble som det ble. Men det er en hårfin balansegang, og i halvsekundet jeg hadde på å ta avgjørelsen, så jeg en bevegelse inn i rommet.

Venstrebacken synes det er helt greit at sjefen sier ifra, også offentlig.

– Det er befriende. Jeg vet iallfall at neste gang gjør jeg noe annet enn å slå Hanche feilvendt i en slik situasjon.

Tillit

Meling er den eneste utenom Martin Ødegaard som har startet alle ni kamper siden Solbakken ble landslagssjef. Det var en av sine mest betrodde menn Solbakken refset.

Rett før landslagssamlingen storspilte Meling for Rennes da Paris Saint-Germain med Lionel Messi, Neymar og Kylian Mbappé ble slått i Ligue 1.

– De er jo gode. Det er den type kamp jeg har drømt om siden jeg var liten, sjansen til å teste seg mot verdenseliten, sa han.

Nå er det landslaget som gjelder. Mandag skal Montenegro slås på Ullevaal.

– Før samlingen hadde vi fire finaler, nå har vi tre igjen. Vinner vi dem, er vi i VM. Vi skulle helst hatt tre poeng i Tyrkia også, men det gir en trygghet at vi kom tilbake som vi gjorde etter en sånn start.

