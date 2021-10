IHF dropper bikinikrav – men skiller fortsatt mellom kjønnene

sport

Det kommer fram i det reviderte regelverket fra Det internasjonale håndballforbundet (IHF) om bekledning i beachhåndball.

I helgen ble det skrevet at IHF-styret har innstilt på en regelendring foran kongressen i november, men allerede nå er regelen endret i forbundets vedtekter med ikrafttredelse fra 1. januar neste år.

Endringen innebærer at kvinnene slipper å spille i bikinitruse og -topp, men i stedet kan bruke singlet og kort shorts. Men det gjøres fortsatt forskjell på menn og kvinner i grenen.

– Merkelig

IHF skriver at herrene skal spille i singleter og shortser som ikke går lenger ned enn ti centimeter over knærne. Kvinnene ilegges krav om en kroppstilsittende singlet og korte tights-shortser som maksimalt går ned til midten av låret.

Madeleine Gustafsson, U-landslagstrener for Sverige, synes regelen fortsatt er merkelig.

– Det er vanskelig å svare på hvorfor det kom en endring. Hvorfor må det være «tight», og hvor tight? Hvem skal bedømme om det sitter tight på meg eller noen andre, det gjenstår jo å se. Jeg synes at det er merkelig at de bruker ordet tight i regelverket, sier hun til TT.

Fikk bikini-bot

Debatten rundt bikinikravet i beachhåndball tok virkelig fyr i sommer, da Norges kvinnelag i EM valgte å spille bronsekampen i kort shorts i stedet for bikinitruse. Laget ble straffet med 15.000 kroner i bot, og det vakte sterke reaksjoner både her til lands og internasjonalt.

– Her sover de i timen. Det er skammelig og urimelig overfor jentene. Hver sommer jeg har vært president siden 2015, har jeg svart på spørsmål om dette og ikke snakket om medaljer de har hentet og gode forestillinger de har gjort, sa Norges håndballpresident Kåre Geir Lio til NTB om saken den gang.

I Danmark sier forbundsleder Morten Stig Christensen at han er fornøyd med at bikinikravet er fjernet, men også han stusser over ordlyden i de nye reglene.

– Dette er absolutt et stort skritt mot mer likestilling i beachhåndball. Dog undrer jeg meg over at det stadig gjøres forskjell på menn og kvinner. Det er rom for forbedringer, og det vil vi jobbe videre for, sier Christensen.

