Danmark klar for fotball-VM i Qatar: – Nå snakker de om å vinne det

Åtte kamper, like mange seirer, og 27-0 i målscore er de fantastiske tallene for de danske yndlingene som i sommer tok seg helt til semifinale i EM-sluttspillet.

– Det er en fortjent eufori rundt laget, og jeg tror de vil ri lenge på den bølgen. De ligger like under de beste landslagene, og de har forutsetninger for å ta neste steg. Nå snakker de åpent i Danmark om ikke bare å komme til mesterskap, men vinne dem, sa Ståle Solbakken da han søndag fikk spørsmål om danskenes suksess.

Danmark måtte vente en stund på uttelling mot et østerriksk lag som forsvarte seg innbitt, men i det 53. minutt var det tid for dansk hjemmejubel igjen. Thomas Delaney raidet helt fra midtstreken, dro av den ene motspilleren etter den andre og dyttet til slutt ballen ut til en overlappende Joakim Mæhle, som helt alene kunne skyte den i nærmeste hjørne.

Målet ble VAR-sjekket for mulig offside på Mæhle, men det var liten tvil om at det skulle godkjennes.

Til himmels

I første omgang tvang Mikkel Damsgaard og Andreas Skov Olsen keeper Daniel Bachmann til to kjemperedninger. Damsgaard måtte ut med skade før pause. Inn kom spissen Kasper Dolberg på jakt etter mål, men det var i stedet den målfarlige backen Mæhle som sendte danskene til himmels.

Atalanta-spilleren har nå fem mål på sine ni siste landskamper.

– Dette betyr mye. Det var ikke den beste kampen vi har spilt, men det viktigste var at vi vant. Nå skal vi feire, sa Mæhle til Kanal 5.

– Å spille på landslaget er ikke en jobb, det er en fornøyelse. Jeg tror ikke jeg har hatt flere enn tre redninger i hele kvalifiseringen, sa keeper Kasper Schmeichel til Discovery.

– Vi har skapt noe unikt, noe vi kan være stolte av, sa Delaney, som ble kåret til banens beste.

Danmark har vært helt overlegen i en gruppe som også omfatter Skottland, Israel, Østerrike, Færøyene og Moldova.

Ekstrem bredde

– Danmark har en ekstrem bredde i troppen sin og en talentmasse de ikke har hatt på hundre år. Jeg er ikke overrasket over hva de får til. Jeg fornærmer vel heller ingen når jeg sier at de ikke har kommet i den vanskeligste gruppa, sier Solbakken.

– De har en veldig dyktig trener og en god kultur som startet med Åge (Hareide) og som Kasper Hjulmand har bygget videre på. De har ledestjerner i de største klubbene og et arsenal av unge, fremadstormende spillere i alle posisjoner, egentlig.

Mens Danmark er VM-klar, ligger Skottland an til å ta seg til omspill som gruppetoer, etter at Lyndon Dykes ble matchvinner borte mot Færøyene i det 86. minutt.

Østerrike kan ikke bli nummer to, men kommer trolig til omspill som en av de to beste gruppevinnerne fra nasjonsligaen som ikke ender blant de to første i sin kvalifiseringsgruppe.

