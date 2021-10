Ungarske tilhengere laget bråk på Wembley

sport

Bråket startet rett etter avspark mellom England og Ungarn. Noen av de om lag 1000 ungarske tilskuerne i et hjørne av tribunen stormet mot vakter, som måtte trekke seg tilbake før politi med køller rykket inn for å gjenopprette orden. Det gikk hardt for seg i flere minutter.

Ifølge en uttalelse fra politiet startet bråket da man skulle pågripe en person som hadde utsatt en vakt for grov rasistisk hets.

Det var truffet ekstra sikkerhetstiltak før innrykket av de beryktede ungarske tilhengerne som flere ganger tidligere har blamert seg med dårlig oppførsel.

Før avspark buet ungarerne da Englands spillere gikk ned på kne, og de hadde også et banner som protesterte mot den antirasistiske markeringen.

Under Englands 4-0-seier i Budapest i september ble Raheem Sterling og Jude Bellingham utsatt for rasistisk hets fra publikum, og det ble kastet gjenstander mot de engelske spillerne. Det resulterte i publikumsforbud for Ungarn.

Det var stygge scener på Wembley også i forbindelse med sommerens EM-finale, da personer uten billett stormet inngangene og tvang seg inn på stadion.

(©NTB)