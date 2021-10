Ingen nordisk søknad om fotball-EM i 2028

sport

Det opplyser kommunikasjonssjef Jakob Høyer i Danmarks fotballforbund (DBU) til nyhetsbyrået Ritzau. Han forklarer at planen om en fellessøknad fra Norge, Danmark, Finland og Sverige ble droppet allerede for flere år siden.

Det var i 2016 at de fire nordiske landene opplyste at de ville gå for å bli vertskap for EM i 2024 eller 2028. Senere er 2024-mesterskapet tildelt Tyskland, og heller ikke det påfølgende mesterskapet vil havne i Norden.

Det er i hovedsak stadionbegrensninger som gjør at vi ikke vil få se et mesterskap på nordisk jord. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har stilt krav om at en eventuell EM-vert i 2028 må ha klar ti arenaer med følgende tilskuerkapasiteter:

Ett stadion skal ha plass til minst 60.000 tilskuere. Minst ett, men helst to, skal ha plass til 50.000. Utover det kreves det fire arenaer med plass til 40.000 i publikum og tre med plass til 30.000.

