Rosenborg slo LSK Kvinner 2-1 og holdt liv i gullkampen i Toppserien

sport

Et selvmål etter innlegg fra Synne Skinnes Hansen og et nytt mål av stjerneskuddet Julie Blakstad sikret Rosenborg seieren, til tross for at Sophie Roman Haug utlignet til 1-1.

Sandviken er fortsatt i førersetet, med et forsprang på fire poeng og en suveren målforskjell tre runder før slutt. Laget fra Bergen har kun avgitt poeng i én kamp (uavgjort mot Arna-Bjørnar) etter 15 runder.

Neste kamp mot Avaldsnes borte blir trolig avgjørende for Sandvikens gulljakt. Etter det venter kamp mot bunnlaget Klepp før sesongen avsluttes hjemme mot LSK Kvinner.

Selv med uavgjort mot Avaldsnes og en ventet seier over Klepp, er gullet langt på vei sikret på grunn av den suverene målforskjellen. Sandviken har 33 plussmål mot Rosenborgs 22.

Seieren over LSK gjør også at Rosenborg så godt som har sikret andreplassen, med åtte poeng ned til nettopp LSK.

Rosenborg har igjen disse kampene: Klepp (hjemme), Kolbotn (borte) og Lyn (hjemme).