Ruuds seiersrekke tok slutt: – En dårlig dag på jobben

sport

– Det stemte aldri helt for min del i dag, sånn er det noen ganger. Kanskje ikke den beste dagen på jobben. All ære til Diego, jeg synes han spilte godt, sa Ruud etter tapet i Indian Wells.

Han skal nå en tur hjem til Norge, før turen går videre til Wien. Ruud søker å sanke nok poeng til å komme med i ATP-finalen i november.

Vil puste ut

Det blir godt å komme hjem og få pustet ut litt, sa Ruud.

– Jeg følte det litt kanskje på kroppen i dag. Jeg følte meg mer sliten enn normalt. Det er på dager som i dag man må prøve å bite tennene sammen og komme seg gjennom det. I dag klarte ikke jeg det, så jeg har ting å jobbe med hjemme, sa Ruud til NTB.

Ruud sa det var for mange rammetreff og feil onsdag.

– Men jeg er selvfølgelig fornøyd med de siste ukene som har vært, og har hatt en god turnering her. Jeg reiser hjem med resultater som kanskje er bedre enn jeg hadde trodd, sa Ruud.

Tøff motstand

Tøff motstand ventet Casper Ruud i 4. runde av ATP Masters-turneringen i Indian Wells, og det fikk han kjenne tidlig på.

Argentinske Diego Schwartzman startet friskt og brøt nordmannen i første servegame.

Deretter var det en noe frustrert og sliten Ruud som kjempet mot varmen i California. Han tapte det første settet 3-6, før han deretter igjen slet i andre sett til tross for at han brøt serven tidlig. Tidlig i det andre settet måtte Ruud ha tilsyn grunnet en skade på armen, og etter det så det aldri ut som nordmannen kunne komme tilbake mot 11.-seedede Schwartzman. Det endte til slutt med argentinsk avansement med 6-3, 6–3 i sett.

– Stor seier

– Det var en stor seier. Jeg har vært veldig nære de siste turneringene, og endelig gikk det. Jeg fortjener det, sa Schwartzman til arrangøren etter seieren.

– Selvtilliten er høy nå, fortsatte han.

Det så ut som at det var en noe sliten Ruud ute på banen onsdag. Han måtte tåle en lang og tøff batalje mot Lloyd Harris mandag, og så noe frustrert ut i det første settet, som han tapte etter at Schwartzman brøt det første og det siste servegamet til nordmannen.

Medisinsk timeout

I sett nummer to var det Ruuds tur til å starte sterkt. Etter et langt game med tunge ballvekslinger brøt han serven til Schwartzman og fikk en god start.

Like etter måtte Ruud ta en medisinsk timeout for å behandle problemer med slagarmen. I det påfølgende gamet ble Ruud brutt for tredje gang i kampen.

Derfra ble veien for tøff for Ruud som måtte tåle tap i 4. runde etter et nytt servebrudd på stillingen 3–4.

Endte seiersrekken

Med tapet endte seiersrekken på ni kamper uten tap for Ruud. Han vant tidligere i måneden en ATP-turnering i San Diego fem dager før han spilte 1. runde i Indian Wells.

Ruud har vunnet hele fem turneringer i år. Det er det ingen andre på ATP-touren som har greid i 2021.

(©NTB)