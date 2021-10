Vipers må spille uten profiler etter positive koronatester på håndballandslaget

sport

Onsdag morgen rådet det usikkerhet rundt om eliteseriekampen mellom Vipers og Flint Tønsberg i det hele tatt kunne gjennomføres som planlagt som følge av smittesituasjonen på landslaget.

Den har avkast klokken 18.

Ved 10.30-tiden opplyste sørlandsklubbens trener Ole Gustav Gjekstad til NTB at han ventet på en uttalelse fra Norges Håndballforbund.

En halvtime senere kom bekreftelsen på at oppgjøret gjennomføres til tross for at Vipers må klare seg uten flere av sine landslagsspillere.

Uten fire profiler

Kristiansand-klubben hadde seks spillere med i troppen som nylig møtte Slovenia til dobbeltkamp i EHF Euro Cup, turneringen som erstatter kvalifiseringskamper for lag som allerede er EM-klare.

Tirsdag ble kjent at fem personer i den norske leiren hadde fått påvist smitte i kjølvannet av samlingen. Onsdag bekreftet landslagslege Nils Ivar Leraand til VG at ytterligere to spillere hadde testet positivt.

Det får konsekvenser for Vipers.

Trener Gjekstad bekrefter overfor NTB at han ikke kan benytte de landslagsspillerne som deltok på bortekampen i Slovenia, mot Flint Tønsberg onsdag. Det gjelder Marta Tomac, Andrea Austmo Pedersen, Sunniva Andersen og Tuva Ulsaker Høve.

– Katrine Lunde og Vilde Jonassen er med. De var ikke med til Slovenia, sier Gjekstad.

Han bekrefter å ha ni spillere disponible til kampen.

Mesterliga neste

Lunde og Jonassen spilte kun hjemmekampen mot Slovenia i Nadderud Arena i forrige uke. Det åpner altså for at de kan spille mot Flint.

Vipers ligger på tredjeplass på tabellen i eliteserien etter seks serieomganger. Storhamar og Sola på plassen foran har ett poeng mer.

Kampene kommer tett for sørlandsklubben i tiden som kommer. Allerede kommende lørdag er Kastamonu Belediyesi GSK motstander i mesterligaen.

Den kampen går etter alle solemerker som planlagt.

(©NTB)